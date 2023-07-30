Konya'da Motorlu Kurye ve Yaya Çarpışması: İki Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu kurye ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpma sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucunda kurye ve yayaya yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.