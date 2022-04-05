Konya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

ADANA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, Adana Çevre Yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, yakındaki ambalaj fabrikasına da sıçradı ancak buradaki alevler büyümeden söndürüldü.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 15 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.