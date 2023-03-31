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Konya'da mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'da mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Konya'nın Yunak ilçesinde mısır dolu siloya düşen Afganistan uyruklu işçi öldü.

Konya'nın Yunak ilçesinde mısır dolu siloya düşen Afganistan uyruklu işçi öldü.

İlçe merkezindeki lisanslı depoculuk firmasında çalışan Afganistan uyruklu işçi, 20 metre yüksekten dengesini kaybederek mısır silosuna düştü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, işçinin cesedine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Hisarcık Konya Güncel Haberler

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