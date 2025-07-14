Konya'da Minibüsün Otomobile Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Konya'da Minibüsün Otomobile Çarpması Sonucu 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir minibüs, otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 EVK 934 plakalı minibüs, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 15. kilometresi Bayavşar Mahallesinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BS 773 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.B. (31), M.G. (65) ve H.G. (66) sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.???????

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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