Konya'da Minibüslere Yönelik Denetim Yapıldı

Konya'da güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından şehir içi minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimde sivil polisler müşteri kılığında minibüslere binerek ihlalleri tek tek tespit etti.

Konya'da güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından şehir içi minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimde sivil polisler müşteri kılığında minibüslere binerek ihlalleri tek tek tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği daha güvenli hale getirmek için denetimlere aralıksız devam ediyor. Sivil trafik polisleri tarafından şehir merkezindeki minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimde sivil polisler müşteri kılığında minibüslere binerek ihlalleri tek tek tespit etti. Denetimde telefonla konuşan, emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu alarak kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek polis uygulama noktasında durduruldu. Uygulama dahilinde araçtaki fazla yolcular araçtan indirilirken, sürücü evrakları ve araç ruhsatları da kontrol edildi.

Fazla yolcu taşımaktan hakkında idari işlem yapılan minibüs sürücüsü Mustafa Gür, "Bu tür uygulamalar kent genelinde polis ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Cezamızı yedik, yapacak bir şey yok. Sürekli yapılıyor bu uygulama" dedi.

Minibüste bulunan yolcular ise bu tür uygulamaların can güvenliği için çok faydalı olduğunu ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

"Amacımız sürücüler üzerinde ihlallere karşı yakalanma duygusunu artırmak"

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Mücahit Uçar, şehirde trafik düzeninin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla trafik denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bunlardan birisi ise sivil denetimlerimiz. Sivil polis memuru arkadaşlarımız toplu taşıma araçlarına bir vatandaş gibi binerek, yolculuk sürecince sürücünün hareketlerini takip ediyor. Kural ihlalleri varsa onları tespit ediyor, daha sonra uygulama noktalarımızdaki çevrim ekibi aracı durduğu zaman ihlallerden dolayı işlemler yapılıyor. Burada amacımız sürücüler üzerinde ihlallere karşı yakalanma duygusunu artırmak. Örneğin bir sürücü aracın içerisinde trafik polisi var gibi düşünürse trafik kurallarına uygun olarak araç kullanmasına neden olacaktır. Amacımız güvenli bir trafik ortamı oluşturmak" dedi. - KONYA