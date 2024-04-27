Üye Girişi
Haberler

Konya'da minibüs tıra çarptı, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Ankara- Konya kara yolu Yeşiltepe Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 06 S 75110 plakalı minibüs, önünde seyreden tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Taylan A. ve Kemal E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan ve plakası öğrenilemeyen tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Konya Kulu Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title