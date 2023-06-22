Konya'da minibüs-kamyonet çarpışması sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan 20 yaşındaki Mevlüt Ağar tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra hayatını kaybetti. Kazada, vefat eden kişi sayısı da 4'e yükseldi.