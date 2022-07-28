Konya'da Mevlana Kalkınma Ajansı toplantısı yapıldı - Haberler

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Konya'da Mevlana Kalkınma Ajansı toplantısı yapıldı

Konya'da Mevlana Kalkınma Ajansı toplantısı yapıldı

Konya'da Karaman Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Akkoyun'un idaresinde toplantı yapıldı.

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Konya'da Karaman Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Akkoyun'un idaresinde toplantı yapıldı.

Akkoyun'un başkanlığında, Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla düzenlenen MEVKA Yönetim Kurulu toplantısında Konya-Karaman bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ve Ajans faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıya ayrıca Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve MEVKA uzmanları katıldı.

AA / Melike Keskin - Güncel

Vahdettin Özkan mevlana Karaman Konya Güncel Haberler

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