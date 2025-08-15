Konya'da Metruk Bina Yangın Sonucu Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'da 2 katlı metruk bina, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Mecidiyeler Sokak'ta bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen binada soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.