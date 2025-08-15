Konya'da Metruk Bina Yangın Sonucu Kullanılamaz Hale Geldi
Konya'nın Meram ilçesindeki iki katlı metruk bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Mecidiyeler Sokak'ta bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen binada soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.