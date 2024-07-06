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Konya'da Metal Fabrikasında Patlama: Bir İşçi Yaralandı

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Konya'da bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'da Hakan Filiz (24), çalıştığı metal fabrikasında kazandaki boyayı mikserle karıştırırken meydana gelen patlamada yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Filiz tedaviye alınırken, patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10643'üncü Sokak'taki metal üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Hakan Filiz, üzerine çıktığı kazandaki boyayı mikserle karıştırırken patlama oldu. Patlamayla birlikte düşüp, kıyafetleri tutuşan Filiz'e mesai arkadaşları müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Hakan Filiz, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Filiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PATLAMA KAMERADA

Bu arada patlama, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hakan Filiz'in kazanın üzerine çıkıp, mikserle boyayı karıştırdığı sırada patlamanın olduğu, havaya fırlayıp düştüğü, kendi imkanlarıyla tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalıştığı, ardından mesai arkadaşlarının yardıma koşup müdahale ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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