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Konya'da Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi açıldı

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Konya'da açılan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde, kentin 50 yıl önceki ev hayatı, tarihi eşyalar, bal mumu heykeller ve tiyatro gösterisiyle canlandırılıyor. Müze, kentin turizmine katkı sunacak.

Konya'da açılan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde, kentin 50 yıl önceki ev hayatı, tarihi eşyalar, bal mumu heykeller ve tiyatro gösterisiyle canlandırılıyor.

Meram Belediyesi, Durunday Mahallesi Dutlu Caddesi'nde tefrişatını gerçekleştirdiği ikişer katlı iki konak ve taş binaları müzeye dönüştürdü.

Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesinde, tarihi eşyalarla donatılan her bir odada, yarım asır öncesine kadarki gündelik yaşam, bal mumu heykellerle anlatılıyor.

Konuklar, düğün, hac ziyareti, sünnet töreni gibi insanın doğumundan ölümüne kadarki sürecine rehberler eşliğinde tanıklık ediyor.

Ayrıca, açık avluda dönemin kıyafeti ve omzundaki dirgenle ziyaretçileri karşılaşan tiyatro sanatçısı İsmail Acar ise Konya şivesiyle konuklarını geçmişe götürüyor.

Kentin turizmine katkı sunacak

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, müzenin ilçenin kültürünü, sanatını, değerlerini geleceğe aktarmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Etnografik içerikli proje kapsamında kurgulanan müzenin kentin turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Kavuş, şöyle konuştu:

"O dönemki hayatı ve kullanılan eşyaları rehberlerimiz, yerli ve yabancı turistlere, farklı dillerde hikayelerle anlatıyor. İnsanın doğumundan ölümüne tüm süreci gösteriliyor. Toplumsal törenler ve kültürü etnografik malzeme ve canlandırmalarla gelecek nesillere tanıtılıyor. Burada deneyimleme alanlarında tandır böreğinin nasıl yapıldığı, eriştenin nasıl kesildiğini görme imkanı sunuluyor. Amacımız destinasyonun bir parçası olsun, yeni nesil kültürünü öğrensin ve geçmişte yolculuk yapılsın. Gelenlerden duygulanan, ağlayanlar oldu. Müzeyle ilgili geri dönüşler çok iyi."

Kavuş, ziyaretçilerin mutlu olduğunu, kısa sürede beklentinin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti.

Ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmesine katkı sağlayan Acar da Konya şivesiyle dönemin yaşantısını canlandırmanın kendisine de ayrı bir keyif verdiğine dikkati çekerek, "Çok şaşıranlar oluyor. Muhabbet ediyoruz, eğlenceli ve güzel diyaloglar gerçekleşiyor. Küçük atışmalar, ziyaretçilerimizde güzel anılar oluşturuyor." diye konuştu.

"Çok anlamlı bir çalışma olmuş"

Ziyaretçilerden Mustafa Göğer ise müzede gördükleriyle geçmişe gittiğini belirterek, "Çok hoşuma gitti. Yapanları tebrik ediyorum. Bunu yaşatmak gerekiyordu. Bazı değerlerin yaşatılması önemli. 50 yıl öncesinin Konya'sını hayalinde yaşatanlar var. Çok anlamlı bir çalışma olmuş." dedi.

Ordu'dan kente gelen ziyaretçilerden Mustafa Çakır da yapılanları çok beğendiğini vurgulayarak, "Anadolu kültürü yansıtılmış. Güzel şeyler gördüm. Gelenekler heykel ve görsellerle anlatılmış." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Meram Konya Kültür Sanat Güncel Haberler

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