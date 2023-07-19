Konya'da Marketten Deterjan Çalan Hırsızlar Yakalandı

Konya'da girdikleri marketten toz deterjan çalan 4 hırsızlık şüphelisi, deterjanları yükledikleri otomobilleri çalışmayınca araçlarını iteleyerek götürdü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 4 şahıs, depo girişini zorlayarak açtıktan sonra çaldıkları toz deterjanları olay yerine geldikleri otomobile doldurdu. Yaklaşık 10 bin lira değerinde toz deterjan çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmak istedi. Deterjanları yükledikten sonra araçları çalışmaya hırsızlık şüphelileri, otomobili itekleyerek çalıştırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri güvenlik kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bozulan araçlarını iteleyerek çalıştırdılar

Polis ekipleri tarafından incelenen görüntülerde, iş yerine otomobil ile gelen şüphelilerin çaldıkları deterjanları aracın bagaj bölümüne yükledikleri daha sonra da otomobile binerek kaçmak istedikleri sırada aracın çalışmaması üzerine itekleyerek olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Araştırmaların yoğunlaştıran polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takibe aldığı aracın bulunduğu adres tespit etti. Hırsızlık olayına karışan araç Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir evden çıkarken durduruldu. Araç içerisinde bulunan 1 suç kaydı olan 32 yaşındaki Sami M., 1 adet suç kaydı olan 29 yaşındaki Serhat A. ve 3 suç kaydı olan 35 yaşındaki Osman M. ve hırsızlık mallarını satın alan 4 suç kaydı olan ve 65 yaşındaki Ali G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık mallarını satın alan Ali G. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, hırsızlık şüphelisi olan 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KONYA