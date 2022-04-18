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Konya'da markette çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'da markette çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi Şehit Selçuk Ergen Caddesi'nde Özgür Eyüpoğlu'na ait markette yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA / Mehmet Umay - Güncel

İtfaiye, Ereğli, Yangın, Konya, Güncel, Haberler

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