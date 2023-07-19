Konya'da Market Deposundan Deterjan Çalan Şüpheliler Yakalandı

Konya'da bir marketin deposundan 10 bin lira değerinde deterjan çalan 4 şüpheli, otomobillerini iterek çalıştırıp kaçtı. Şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri takibe alarak yakaladı ve adliyeye sevk etti.

KONYA'da bir marketin deposundan 10 bin lira değerinde deterjan çalan 4 şüpheli, otomobillerini iterek çalıştırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen hafta Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında otomobille gelen 4 kişi, marketin deposunun kapısını zorlayarak açıp içerideki 10 bin lira değerindeki deterjan paketlerini dışarı çıkardı. Şüpheliler deterjanları araca yüklemek istedi, ancak bagaj kapağı açılmadı. Bir süre uğraştıktan sonra 4 şüpheli, kapağı açıp deterjanları yükledi. Bölgeden uzaklaşmak isteyen şüphelilerin bu kez de otomobili çalışmadı. Şüpheliler, otomobili iterek çalıştırıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmasını sürdürüyor.