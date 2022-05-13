Konya'da Maraton Heyecanı

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Konya Projesi ile spor seferberliği başlattıklarını ifade ederek, Konya Yarı Maratonu ve Ağustos ayındaki 5. İslami Dayanışma Oyunları gibi önemli organizasyonlarla 2022 yılının Konya açısından sporla dolu dolu geçeceğini söyledi.

KONYA'NIN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu ile spor açısından Konya'da bir ilk daha yaşanacağını kaydeden Başkan Altay, "Koşmayı seven tüm sporseverlerin bir araya gelmesini heyecanla bekliyoruz. Maraton çevresinde düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ve konserlerle hafta sonu şehrimizde adeta bir spor karnavalı yaşanacak. 'Hareketin Merkezinde Ol' sloganıyla düzenleyeceğimiz Konya Yarı Maratonu, Konya'nın hem bir spor şehri olarak anılmasına hem de ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

MARATONA İLGİ OLDUKÇA YÜKSEK

Maratona ilginin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Altay şu şekilde devam etti: "Şu ana kadar 20 ülkeden 1.500 sporcu maratona kayıt yaptırdı. Halk Koşusuna ise 7 binin üzerinde başvuru yapıldı. Maratonumuz; 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak. Yaş sınırının olmadığı Halk koşusuna ise isteyen herkes katılabilecek."

Koşu nedeniyle Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını da duyuran Başkan Altay, Konyalılardan da bu konuda anlayış beklediklerini sözlerine ekledi.

YARIŞMA TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE İŞLEYECEK

15 Mayıs Pazar gerçekleşecek Konya Yarı Maratonu'nda ilk olarak 09.00'da 10 kilometre koşusunun startı verilecek; bu turun ödül töreni 10.30'da yapılacak. 21 kilometrelik Yarı Maraton startı 09.15'de gerçekleşirken; ödül töreni 11.30'da olacak. Hem Yarı Maraton'un hem de 10 kilometre koşusunun başlangıç ve bitiş alanı Mevlana Kültür Merkezi olacak.

Saat 13.00'te Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayacak Halk Koşusu ise 2,7 kilometre olacak ve yine aynı yerde tamamlanacak. Maraton kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda Buray konseri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretleri otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı'na aktarılacak ve kayıt olan herkes aynı zamanda SOBE gönüllüsü olacak.

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