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Konya'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kızılca Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 3 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Veli (70) ve Yüksel Bülbül (63) ile Mahmut Serttaş (11) sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi Konya merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

112 Acil Çağrı Seydişehir Konya Güncel Haberler

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