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Konya'da Mantar Zehirlenmesi: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

18 Aralık 2023 16:27 Güncelleme: 16:29 Abone Ol

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Şerife Boztepe, yediği mantar nedeniyle kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan Boztepe'nin durumu ise kontrol altında tutuluyor.