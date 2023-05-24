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Konya'da mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi aranıyor

Konya'da mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi aranıyor

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan 59 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan 59 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kurucuova Mahallesi'nde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana dün mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aslancı'nın yol kenarına park ettiği otomobili bulundu.

Devam eden çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgeye komando ekiplerinin de yönlendirileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Kurucuova Konya Güncel Haberler

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