Üye Girişi
Haberler

Konya'da mahsur kalan keçi sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya-Antalya sınırındaki Küpe Yaylası'nda kayalıklardan düşen keçi, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Keçi sahibi ekiplere teşekkür etti.

Konya'da mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Adem Uslu'ya ait keçi, Konya- Antalya sınırındaki Küpe Yaylası'nda, kayalıklar arasından yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

Uslu'nun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kurulan makara sistemiyle uçuruma inen ekipler, keçiyi yukarıya çıkararak sahibine teslim etti.

Uslu, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Antalya Konya AFAD İHH Olaylar Yaşam Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title