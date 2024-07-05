Konya'da mahsur kalan keçi sahibine teslim edildi
Konya-Antalya sınırındaki Küpe Yaylası'nda kayalıklardan düşen keçi, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Keçi sahibi ekiplere teşekkür etti.
Konya'da mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
Adem Uslu'ya ait keçi, Konya- Antalya sınırındaki Küpe Yaylası'nda, kayalıklar arasından yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
Uslu'nun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Kurulan makara sistemiyle uçuruma inen ekipler, keçiyi yukarıya çıkararak sahibine teslim etti.
Uslu, ekiplere teşekkür etti.