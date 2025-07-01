Konya'da Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için giden 2 çocuk, kayalıklarda mahsur kalmıştı. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan gençler hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.
Kuğulu Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe giden Eren Bedirhan Ateş (15) ve Muzaffer Mustafa Ateş (17), Söğütlü Çeşme mevkisindeki Yalınbeli kayalıklarında mahsur kaldı.
Çocukların yanlarındaki cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan çocuklar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocukların yakınları, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel