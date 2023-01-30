Konya'da lise öğrencisinin istismar edilmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Konya'da lise öğrencisinin istismar edilmesine ilişkin 3 sanığın 37'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, okul müdürü H.A'nın 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A'ya, derslerinde başarılı olduğu için kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) aldıracağını söyleyerek Ahmet M. (35) ile tanıştırdığı belirtildi.

Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet M'nin G.A'ya aynı vaat ve tehditlerle cinsel istismarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, Ahmet M'nin G.A. ile dini nikahla evlendiğine yer verildi.

İddianamede, Ahmet M. ile okul müdürü Harun A. ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen başka bir okulun müdürü Asuman S.K. hakkında "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz A.A, M.K, B.K, H.K. için de "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hapis cezası istendi.

Olay

Konya'da eğitim gören lise öğrencisi G.A, okulunda "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadi ve tehditlerle istismar edildiği iddiasıyla Aralık ayında ailesiyle şikayetçi olmuş, konuya ilişkin Ahmet M. okul müdürü Harun A. ve başka bir okulun müdürü Asuman S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öte yandan Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri Harun A. ile Asuman S.K'nın açığa alınmasına karar verip, haklarında soruşturma başlatmıştı.

Lise öğrencisi G.A'nın ifadesinde, Ahmet M. tarafından MİT'e alınmak üzere eğitim bahanesiyle günlerce tecavüze uğradığını, bu kişinin kendisini, ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.