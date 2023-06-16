Konya'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki lise öğrencisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki öğrenci yaralanırken, polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın sosyal medya üzerinden başladığı öğrenildi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, iki lise öğrencisinin yaralanmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki iki lisenin öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, lise öğrencileri U.A. ile M.E. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edilen M.G. (17) ile B.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

İki gurup arasında daha önceden husumet bulunduğu ve tartışmanın ilk sosyal medya üzerinden başladığı öğrenildi.