Konya'da LGS ve TYT öğrencilerine sınav tecrübesi kazandırılıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 31 ilçede LGS ve TYT'ye hazırlanan öğrencilere "Kazanım ve Değerlendirme Uygulamaları" gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 200 bin öğrenciye yönelik gerçekleştirilen uygulamayla öğrencilerin sınav tecrübesi kazanarak eksiklerini gidermiş olacağını belirtti.

Altay, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Kazanım ve İzleme Değerlendirme Uygulaması ile Temel Yeterlilik Testi'ne hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için deneme sınavı uygulamasının 13 Mayıs Cuma günü gerçekleşeceğini bildirdi.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Kazanım Değerlendirme Uygulamaları kapsamında Medeniyet Okulu'muz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'miz ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız deneme sınavlarımız öğrencilerimize büyük fayda sağlayacak inşallah. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız. Liselere Geçiş Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi'ne girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum."