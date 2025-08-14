Konya'da Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Seydişehir ilçesinde, hayvan otlatırken kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Keçisinin düşüşünü fark eden Mehmet Ebrişim, yardım talep etti ve ekipler kuyuya düşen hayvanı ip teknikleriyle kurtardı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gökçehüyük Mahallesi'nde hayvan otlatan Mehmet Ebrişim, keçisinin kuyuya düştüğünü fark etti.
Yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ip teknikleriyle keçiyi düştüğü kuyudan çıkardı.
Hayvan sahibi, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
