Haberler

Konya'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Yüzük Çalan Kadınlar Yakalanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen hırsızlık olayı, 3 çarşaflı kadın tarafından gerçekleştirildi. Kadınlar, iş yeri sahibini oyalayarak vitrinde bulunan toplam 1.2 milyon lira değerindeki yüzükleri çaldı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA'da kuyumcu dükkanına gelen 3 çarşaflı kadının 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrinden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki yüzüklerin olduğu tablayı çarşafına saklayıp çaldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Tarihi Bedesten Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, altın bileziklerin fiyatını sormaya başladı. Kadınlardan 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrindeki, toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde yüzüklerin olduğu tablayı alıp çarşafının altına gizledi. Ardından 3 şüpheli, dükkandan ayrıldı. Vitrindeki yüzüklerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık anını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çarşaflı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.