Kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası - Haberler

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Kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası

AA - Anıl Kuru - Güncel
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını kırarak giren kişi ya da kişilerin yüklü miktarda altın çalarak kaçtığı öne sürüldü.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını kırarak giren kişi ya da kişilerin yüklü miktarda altın çalarak kaçtığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta 2 milyon değerinde altın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olay gerçekleştirirken güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkat çekmemek için bitişikteki camlarını boyadıkları boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma çok yönlü yürütülüyor.

Kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası

Kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası

Kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası

AA / Anıl Kuru - Güncel

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