Konya'da Kurban Bayramı öncesi market denetimi yapıldı

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin ardından gazetecilere, tüketicilerin menfaatine olan denetimleri her gün yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde, etiketlerin olup olmadığı, etiket ve raf fiyatı arasındaki uyum ile etiketlerdeki ayırıcı işaretlerin kontrol edildiğini aktaran Çağlayan, "Bunlardan herhangi birisi eksik olursa 2 bin 200 lira ceza uygulamaktayız. Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi daha da hızlandırmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Alışverişte bu tür sorunları yaşayanlardan "Alo 175" tüketici hattını aramalarını isteyen Çağlayan, mayısta 415 firma denetlediklerini, bunlardan 187'sine 722 bin 276 lira ceza kesildiğini aktardı.