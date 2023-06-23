Konya'da Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşımda Aktarma Seferleri Yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bazı tedbirleri hayata geçirdi. Boruktolu Mahallesi'ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşımda aktarma seferleri yapılıyor. Toplu ulaşım araçları bayramın ilk günü ücretsiz, diğer günler ise yüzde 50 indirimli olacak. Belediyeye ait kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar da arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz kullanılabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hayvan Pazarı'nda bulunan veteriner hekimler, bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrasonla gebelik testi hizmeti verecek. Ayrıca KOSKİ, itfaiye ve zabıta ekipleri de bayram boyunca çalışmalarına devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bazı tedbirleri hayata geçirdi.

???????Boruktolu Mahallesi'ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşımda aktarma seferler yapılıyor.

Bugün başlayan ve 29 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek seferlerde vatandaşlar, Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91 ve 93 numaralı otobüs hatlarını kullanabilecek.

Toplu ulaşım araçları bayramın ilk günü ücretsiz, diğer günler ise yüzde 50 indirimli olacak. Belediyeye ait kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar da arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz kullanılabilecek.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hayvan Pazarı'nda bulunan veteriner hekimler, bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrasonla gebelik testi hizmeti verecek.

Ayrıca KOSKİ, itfaiye ve zabıta ekipleri de bayram boyunca çalışmalarına devam edecek.