Konya'da kumar oynayan 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza kesildi
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KONYA (AA) Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 8 kişiye toplam 32 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.
KONYA (AA) Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 8 kişiye toplam 32 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.
???????İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Mahallesi 90852. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede alenen ve açıktan kumar oynandığı ihbarı aldı.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptığı baskında 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Baskında kumar oynayan 8 kişiye toplam 32 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Güncel