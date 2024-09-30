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Konya'da Kum Fırtınası Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Konya'da Kum Fırtınası Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Konya-Ankara kara yolunda kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya 1'i tanker olmak üzere toplam 8 araç karıştı.

KONYA'da kum fırtınası nedeniyle 1'i tanker, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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