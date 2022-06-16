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Konya'da küçük Ömer, oğlak "Pamuk" ile eğlenceli vakit geçiriyor

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'da küçük Ömer, oğlak 'Pamuk' ile eğlenceli vakit geçiriyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, biberonla beslenen keçi yavrusu evin neşe kaynağı oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, biberonla beslenen keçi yavrusu evin neşe kaynağı oldu.

İçerişehir Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık ambulansının şoförlüğünü yapan Şahin Akkaş, 2,5 yaşındaki oğlu Ömer'e arkadaşlık etmesi için keçi yavrusu aldı.

Evde biberonla beslenen, parklarda yürüyüşe çıkan hane sakinlerinin peşinden ayrılmayan Pamuk, ailenin neşe kaynağı oldu.

Akkaş, oğlunun keçiye biberonla süt vermekten büyük keyif aldığını söyledi.

Yavruyu evlatları gibi sevdiklerini dile getiren Akkaş, "Pamuk daha bir aylık. Keçiler çok değişik hayvanlar. Size sevgisini belli ediyor. Ailecek çok seviyoruz." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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