Konya'da küçük Ömer, oğlak "Pamuk" ile eğlenceli vakit geçiriyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, biberonla beslenen keçi yavrusu evin neşe kaynağı oldu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, biberonla beslenen keçi yavrusu evin neşe kaynağı oldu. İçerişehir Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık ambulansının şoförlüğünü yapan Şahin Akkaş, 2,5 yaşındaki oğlu Ömer'e arkadaşlık etmesi için keçi yavrusu aldı. Evde biberonla beslenen, parklarda yürüyüşe çıkan hane sakinlerinin peşinden ayrılmayan Pamuk, ailenin neşe kaynağı oldu. Akkaş, oğlunun keçiye biberonla süt vermekten büyük keyif aldığını söyledi. Yavruyu evlatları gibi sevdiklerini dile getiren Akkaş, "Pamuk daha bir aylık. Keçiler çok değişik hayvanlar. Size sevgisini belli ediyor. Ailecek çok seviyoruz." dedi. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da küçük Ömer, oğlak 'Pamuk' ile eğlenceli vakit geçiriyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.