Konya'da "Koruyucu Aile Şenliği"nde konuşan baba duygulandırdı

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Konya'da düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'nde, kentte yaşayan koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi.

Konya'da düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'nde, kentte yaşayan koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi.

Karatay Belediyesince Karatay Şehir Parkı'nda düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler adına konuşan baba Abdullah Altay, 21 yıllık memur olduğunu söyledi.

Yaşamı boyunca sayısız eğitim ve seminere katıldığını ama daha önce hiçbir etkinliğin kendisini bu kadar heyecanlandırmadığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"2007 yılında Rabb'im bana güzel bir hanımefendiyle yuva kurmayı nasip etti ama bugüne kadar biyolojik bir aile olma şansımız olmadı. Fakat koruyucu aile olduktan sonra biz şunu gördük, aslında gözünün içine bakacağımız birçok evladımız varmış. 2 Aralık 2023'te dünyaya gelen, başta ben olmak üzere sülalesine hayatı öğreten Doruk Ayaz'ı Rabb'im bize nasip etti. Şu anda 20. ayın içerisindeyiz."

Altay, konuşmasına, kürsüye "baba" diyerek gelen bebeğini kucağına alarak devam etti.

Doruk Ayaz'ı eğitirken şahsi olarak da "piştiğini" düşündüğünü söyleyen Altay, "Doruk Ayaz benim etrafa bakışımı değiştirdi. Ben sizlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Rabb'ime hamdediyorum. Doruk Ayaz benim her şeyim." diye konuştu.

Altay'ın konuşması sırasında koruyucu aileler arasında duygusal anlar yaşandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da programa 3 yıldır ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Kılca, "Böylece Koruyucu Aile Şenliği de daha anlamlı hale geldi. Ailemiz, ailelerimiz ne kadar güçlü olursa devletimiz de o kadar güçlü olur. Tüm çocukların bir aile ortamında yaşaması için böyle bir çalışma içerisindeyiz. En büyük alkışı hak edenlerin koruyucu ailelerimiz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ailelere, yetkili kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi.

Ardından piknik alanında bir araya gelen aileler ve çocukları, oyunlar oynadı, keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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