Üye Girişi
Haberler

Konya'da Koruma Altındaki Ayılar Yaz ve Kış Dönemlerini Konforlu Geçiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege"nin, yaz ve kış dönemlerini konforlu geçirmesi için özenle çalışılıyor. Ayılar, özel alanlarda misafir ediliyor ve kış dönemini mağaraya benzetilen alanda uyuyarak geçiriyor. Yaz aylarında ise havuzlu bir bahçede kalıyorlar. Ayılar, özel bir programla besleniyor ve sıcaktan serinlemek için havuzda yüzüyorlar. Ayrıca, ayıların yaşam alanlarının hijyenine de önem veriliyor.

Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege"nin, yaz ve kış dönemlerini konforlu geçirmesi için özenle çalışılıyor.

Doğada, yavruyken bitkin halde bulununca Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilen ayılar, kendileri için oluşturulan özel alanlarda 2,5 yıldır misafir ediliyor.

Kış dönemini, mağaraya benzetilen alanda uyuyarak geçiren ayılar, yaz aylarında havuzlu bir bahçede kalıyor.

Özel programla günlük ihtiyaç duyacakları kaloride beslenen ayılar, balık, kırmızı et, tavuk, bal ve meyveler tüketiyor, sıcaktan bunaldıklarında ise havuzda yüzerek serinliyor.

Konforları kadar, yaşam alanlarının hijyenine de önem verilen ayılar, sevimli ve eğlenceli hareketleriyle dikkati çekiyor.

"Yaz ve kış şartlarında doğal yaşam alanlarını sağlamaya çalışıyoruz"

Merkezin müdürü ve başveteriner hekimi Ufuk Ertürk, AA muhabirine, doğada, hasta, yaralı, düşkün halde bulunan vahşi hayvanların tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayıların, merkeze getirildiklerinde 1,5 haftalık olduklarını aktaran Ertürk, haftalarca biberonla, elde beslenip, özel bir bakımla bugüne gelindiğini dile getirdi.

Hayvanları, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilecek hale gelince doğayla yeniden buluşturduklarını anlatan Ertürk, "Ayılarımızın burada yaşadıkları dönem boyunca, kış ve yaz şartlarında, onlara doğal yaşam alanlarını sağlamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde doğal yaşam alanlarına adaptasyonları bir hayli zorlaşıyor. Hayvanların rehabilitasyon merkezimizdeki sürelerini olabildiğince fıtratına uygun geçirmeleri için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve uygulamalarımız onların doğal bakım, besleme ve yaşama standartlarını burada sağlayabilmek üzerine kurulu. Bu anlamda tüm konforlarını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Ayılarımız havuzda zaman geçirmeyi çok seviyor"

Ertürk, ayıların ihtiyaç duyduğu fiziki imkanları, olabildiğince doğayı aratmayacak şekilde sağlamaya gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ayılarımızın kış uykusuna yatabileceği yerleri var. Yaz döneminde de, bunaltıcı havalarda, sıcaktan olumsuz etkilenmemeleri için havuz ve soğuk yiyeceklerle onları destekliyoruz. Ayılarımız, havuzda zaman geçirmeyi çok seviyor. Kullandıkları havuzun suyu, iki günde bir değiştiriliyor. Havuz temizlenip, dezenfekte ediliyor. Doğal yaşam alanlarında, sulak alanlarda, göletlerde, yaz aylarında yaptıkları oyunları, eğlenceleri ve serinlemeleri burada da yapabiliyorlar."

Kaynak: AA / Güncel

Misafir Konya Ege Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak?
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title