Konya'da koruma altındaki arı kuşlarını tüfekle vuran kişiye 8 bin lira ceza kesildi - Haberler

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Konya'da koruma altındaki arı kuşlarını tüfekle vuran kişiye 8 bin lira ceza kesildi

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da koruma altındaki arı kuşlarını tüfekle vuran kişiye 8 bin lira ceza kesildi

Konya'nın Karatay ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını tüfekle vuran kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını tüfekle vuran kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, meskun mahalde kuş avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, çatı katında tüfekle vurulmuş 4 kuş buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan incelemede avlanan kanatlıların koruma altındaki arı kuşları olduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi S.D'ye 8 bin lira ceza kesildi, avda kullandığı ruhsatsız tüfeğe de el konuldu.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Haberler

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