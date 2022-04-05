Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

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Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Karatay ilçesinde, Adana Çevre Yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karatay ilçesinde, Adana Çevre Yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Havva Dereağzı - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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