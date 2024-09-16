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Konya'da Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Merve Kübra Gümüşlü'nün kontrolünü yitirdiği 06 BIU 625 plakalı otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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