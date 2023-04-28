Konya'da köprü korkuluklarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hasan Y. (54) idaresindeki 42 ZE 155 plakalı ticari araç, Eski Demirciler Sanayi Boyacıoğlu Köprüsünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hasan Y'nin 1,29 promil alkollü olduğu ve emniyet kemeri takmayarak, aracın sinyal vermemesi için ikinci bir emniyet kemeri tokası taktığı öğrenildi.

Yaralı Hasan Y, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.