Konya'da kontrolsüz kavşak kazası: 8 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak karayolundaki cepte park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Kulu istikametine giden 34 RM 8325 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, karayolunda cep olarak tabir edilen güvenli bölgede mola için park edilen 3 otomobile çarptı. Park halindeki araçlara çarpan otomobil ağaca çarparak durabilirken, diğer araçlar ise savruldu. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA