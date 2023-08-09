Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yolcu kadın hayatını kaybederken, sürücünün 5 yaşındaki kızı yaralı olarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durabildi. Araç sürücüsü anne ile otomobildeki yolcu kadın hayatını kaybederken, sürücünün 5 yaşındaki kızı kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolu Bağrıkurt mevkiinde meydana geldi. Kadınhanı ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan 38 yaşındaki Naile Er idaresindeki 34 DU 7222 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Fatma Er araçtan savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde sürücü Naile Er ile yolcu Fatma Er'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücünün 5 yaşındaki kızı F.N.E. yaralandı. Yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA