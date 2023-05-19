Konya'da Kontrolden Çıkan Araç Tramvay Yoluna Girdi: 3 Yaralı

Kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi: 3 yaralı

KONYA - Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tramvay yoluna girdi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduracılar istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 42 AGN 26 plakalı hafif ticari araç, sürat ve dikkatsizlik sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerini kırarak tramvay yoluna girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan sürücü A.K., Ö.A.S. ve S.E. yaralandı. Tramvay seferlerinin aksadığı kazada, polis ekipleri cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.