Konya'da komşu kuyumcuyu öldüren sanığın yargılanması başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşu dükkandaki kuyumcuyu silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, duruşmada kendisini savunurken, mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi ve akıl hastalığı olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşu dükkandaki kuyumcuyu silahla öldürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık O.E.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müşteki Hanife Şahin salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan O.E.Y, dükkan komşusu oldukları Yusuf Şahin'in kendisi hakkında farklı kişilere hasta olduğunu söylediğini iddia etti.

Olay günü Şahin'in kendisine manalı bakmaya başladığını aktaran O.E.Y, "Dükkana girip çıkarken bana baktığını hissediyordum. Bana silah gösteriyordu. Babamın çekmecede duran silahı vardı, olay günü onu aldım. Kulağıma devamlı sesler geliyordu. Yusuf Şahin'in bakmasından rahatsız olduğumu kimseye söylemedim. Onun dükkanına girdim ve vurdum. Direkt gövdesine doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetine etki edecek derecede akıl hastalığı veya rahatsızlığı olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), 4 Temmuz 2022'de komşu kuyumcunun oğlu O.E. Y. (27) tarafından silahla vurulmuş, Şahin olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Davanın iddianamesinde sanık O.E.Y'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.