Konya'da komşu kavgasında silahla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da komşular arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Konya'da komşular arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta komşu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ercüment Atçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Hasan Lorascan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Volkan P. ve babası Sadık P, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.