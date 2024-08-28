Konya'da komşu aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, araç park yeri nedeniyle komşu aileler arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran taraflardan N.Ü, E.S, H.C. ve M.C. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.