Konya'da kocasını bıçakla öldüren kadına müebbet hapis istemi Konya'nın Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldüren kadın hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldüren kadın hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Fatma K. (52) hakkında kocası Mustafa K'yi (48) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürme"den müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen Fatma K, eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, olay günü de duvarda bulunan örümcek ağını gösterip dövdüğünü öne sürdü. Mutfakta bulunan bıçağı aldığını, hedef gözetmeksizin salladığını aktaran Fatma K, "Maktul kaçmayarak bıçağın üzerine doğru yürüdü ve bıçak göğüs kısmına değdi. Yerde hareketsiz kalması üzerine kolluk kuvvetlerine haber verdim." dedi. İddianamede, ifadeleri yer alan Mustafa K'nin annesi Güllü ile babası Ferruh ise oğulları olan maktulün alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olmadıklarını bildirdi. Beyşehir'e bağlı Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K, 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürmüş, kadın nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da kocasını bıçakla öldüren kadına müebbet hapis istemi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.