Konya'da Kız Arkadaşını Darbeden İki Şahsa Hapis Cezası İstemi

Konya'da Kız Arkadaşını Darbeden İki Şahsa Hapis Cezası İstemi
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Konya'da eski kız arkadaşını darbeden Hüseyin S. ve ona yardım eden Bayram T. hakkında 7 yıl 10 aydan 19 yıl 8 aya kadar ceza istemiyle iddianame hazırlandı. Olayla ilgili ayrıntılar ve sanıkların savunmaları mahkemeye sunuldu.

Konya'da kız arkadaşını darbeden Hüseyin S'nin 7 yıl 10 aydan 19 yıl 8 aya kadar, olayda kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Bayram T'nin 3 yıl 7 aydan 7 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tarafların ifadeleri, doktor raporu, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ve diğer delillerin yer verildiği iddianamede, darbedilen S.A'nın sanık Hüseyin S'nin eski kız arkadaşı olduğu, olay günü buluştukları, Bayram T. ile karşılaşıp önce bir kafede, daha sonra bir eğlence mekanında vakit geçirdikleri belirtildi.

Ertesi gün S.A'nın polise giderek darbedildiğine ilişkin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, sanıklar Hüseyin S. ve Bayram T'nin üzerine atılı suçlamaları reddettikleri aktarıldı.

Kamera kayıtlarının sanık Hüseyin S'nin "Kendi isteği üzerine yurduna bıraktım" ifadesini desteklemesi nedeniyle "nitelikli hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla ilgili sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiğini belirten savcı, genç kadını darbetmediklerini iddia eden sanıkların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesini yaptı.

İddia makamı Hüseyin S'nin "nitelikli hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar, "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Bayram T'nin de "nitelikli hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 aydan 6 yıl 8 aya kadar, "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan S.A, 24 Kasım 2024 tarihinde polise başvurmuş, önceki gün eski erkek arkadaşıyla buluştuğu bir kafede ve eğlence mekanında vakit geçirdikten sonra eski erkek arkadaşı Hüseyin S'nin kendisini önce araçta daha sonra evinde darbettiğini, ardından kaldığı öğrenci yurdunun kapısına bıraktığını öne sürerek şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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