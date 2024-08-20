Konya'da kira anlaşmazlığı cinayeti: Baba ve oğul tabancayla vurularak öldürüldü

KONYA'nın Akşehir ilçesinde kira anlaşmazlığı nedeniyle ev sahibi Necati Çınar (54) ve oğlu Yavuz Çınar'ı (30) tabancayla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Emre Kuşçu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Baba ve oğlunun cenazeleri ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Akşehir Cezaevi'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Emre Kuşçu, kira anlaşmazlığı yaşadığı mobilyacı ev sahibi Necati Çınar'ın iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Emre Kuşçu, beylik tabancasıyla Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken, Emre Kuşçu ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaçan Emre Kuşçu ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyette susma hakkını kullanan Emre Kuşçu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öldürülen baba ve oğul ise bugün ilçede toprağa verildi.