Konya'da Kira Anlaşmazlığı Cinayeti

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Emre K., kira anlaşmazlığı nedeniyle mobilyacılık yapan ev sahibi Necati Çınar (54) ve oğlu Yavuz Çınar'ı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Emre K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Akşehir Cezaevi'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Emre K., kira anlaşmazlığı yaşadığı ev sahibi Necati Çınar'ın iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Emre K., tabancayla Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken, Emre K. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Emre K. kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA