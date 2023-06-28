Konya'da kezzaplı saldırı sonrası yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ayakkabı dükkanı işleten Selahattin Ö., iş yerinin önünde çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Selahattin Ö., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.