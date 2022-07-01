Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 81 firari hükümlü yakalandı Konya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 firari hükümlüden 55'i cezaevine gönderildi. Konya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 firari hükümlüden 55'i cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "hırsızlık, kasten yaralama, taksirle adam öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kentte, 39 ekipte 99 polisin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, toplamda 254 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlüyü yakaladı. Hükümlülerden 55'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 26'sı adliyeye sevk edildi. AA / Savaş Güler - Güncel Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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