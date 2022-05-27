Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 100 firari hükümlü yakalandı

Konya'da farklı suçlardan 1 yıldan 31 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 firari hükümlü, 112 polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Konya'da farklı suçlardan 1 yıldan 31 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 firari hükümlü, 112 polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "hırsızlık, kasten yaralama, adam öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 100 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte, 40 ekipte 112 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, 1 yıldan 31 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlülerden 60'ı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 40'ı adliyeye sevk edildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, 112, Güncel, Haberler

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